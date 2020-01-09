В Черновицкой области зарегистрировано девять случаев заболевания коклюшем среди детей, самому младшему - 2,5 месяца. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, в области организовано медицинское наблюдение за лицами, находившимися в контакте с больными, начат комплекс противоэпидемических мероприятий.

По данным ЦОЗ, в январе-ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 2,063 тыс. случая коклюша, что на 2% меньше по сравнению с данными за аналогичный период 2018 года.

В целом в Украине за 11 месяцев 2019 года планово прививки против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) получили 74% детей.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Как сообщала "Страна", в Ровенской области от коклюша умер младенец, которому не успели сделать прививку.

Также мы писали о том, как в Украине запретили вакцину против дифтерии, коклюша и столбняка из-за русского языка.

Несколько лет назад во Львове двое непривитых младенцев попали в реанимацию с коклюшем.