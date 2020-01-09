Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее определивший альтернативные варианты поставок нефти без участия России, возмутился тем, что "Газпром" зарабатывает на его стране в три раза больше, чем на Германии.

Об этом передает "Интерфакс-Запад".

Глава государства считает такое положение ненормальным, особенно в контексте 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году.

"75 лет великой Победы. Все горлопаним, где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - сказал батька 9 января на церемонии вручения белорусских премий "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".

Также президент упомянул, что продолжает настаивать на внутрироссийских ценах на газ для его страны.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы "Газпром трансгаз Беларусь".

"Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза" (за $5 млрд в течение четырех лет - Ред.), была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", - сказал Лукашенко.

Сегодня же президент Беларуси сделал похожее заявление и по нефти. Он считает, что Россия желает продавать его стране "черное золото" по ценам выше мировых.

Как писала "Страна", 31 декабря 2019 года глава Беларуси, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр энергетики России Александр Новак договорились о поставках нефти в Беларусь в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.