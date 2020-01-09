На межбанковских торгах курс доллара перевалил за 24 гривни впервые в году
В четверг, 9 января валютный курс доллара на межбанковском рынке вырос до 24,1075 грн с 23,9850 грн. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков.
К завершению торгов котировки составили 24,095-24,120 грн за американскую валюту, тогда как НБУ на 10 января установил официальный курс национальной валюты 24,119 грн за доллар.
По данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 9 января снизился до 24,11 грн/$1 с 23,80 грн/$1.
Согласно информации НБУ курс евро на завтра закрепился на отметке 26.7998 гривен, а за 10 российских рублей нужно будет отдать 3.9348 грн.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 января 2020 года.
- USD 1 доллар США - 24.119 грн
- EUR 1 евро - 26.7998 грн
- RUB 10 российских рублей - 3.9348 грн
Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 3 января составил 316.4 млн в долларовом эквиваленте в том числе $297.4млн.
Ранее "Страна" писала, что Украина должна вернуть МВФ 1,4 миллиарда долларов в 2020 году.
Также мы сообщали, что министр экономики Милованов заявил, что не может угадать курс доллара на этот год.