В четверг, 9 января валютный курс доллара на межбанковском рынке вырос до 24,1075 грн с 23,9850 грн. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков.

К завершению торгов котировки составили 24,095-24,120 грн за американскую валюту, тогда как НБУ на 10 января установил официальный курс национальной валюты 24,119 грн за доллар.

По данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 9 января снизился до 24,11 грн/$1 с 23,80 грн/$1.

Согласно информации НБУ курс евро на завтра закрепился на отметке 26.7998 гривен, а за 10 российских рублей нужно будет отдать 3.9348 грн.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 января 2020 года.

USD 1 доллар США - 24.119 грн

EUR 1 евро - 26.7998 грн

RUB 10 российских рублей - 3.9348 грн

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 3 января составил 316.4 млн в долларовом эквиваленте в том числе $297.4млн.

Ранее "Страна" писала, что Украина должна вернуть МВФ 1,4 миллиарда долларов в 2020 году.

Также мы сообщали, что министр экономики Милованов заявил, что не может угадать курс доллара на этот год.