В 2019 году в Украине рост потребительских цен замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики Украины.

По данным статведомства, показатели роста инфляции минувших лет составили:

в 2017 году - 13,7%,

в 2016-м - 12,4%,

в 2015-м - 43,3%.

Как следует из данных Госстат за год более всего подорожал алкоголь, фрукты, хлеб, коммунальные услуги, железнодорожный транспорт и амбулаторные медицинские услуги. Больше всего подешевли яйца и газ.

Индекс цен потребителей в декабре 2019,%:

Ранее "Страна" писала о том, что темпы инфляции в Украине в ноябре упали до 0,1%.

Также мы сообщали, что МВФ ожидает в Украине более низкий рост ВВП и меньшую инфляцию, чем заложены в госбюджете-2020.