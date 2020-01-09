Госстат заявил о замедлении в 2019 году в Украине инфляции до 4,1%
В 2019 году в Украине рост потребительских цен замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики Украины.
По данным статведомства, показатели роста инфляции минувших лет составили:
- в 2017 году - 13,7%,
- в 2016-м - 12,4%,
- в 2015-м - 43,3%.
Как следует из данных Госстат за год более всего подорожал алкоголь, фрукты, хлеб, коммунальные услуги, железнодорожный транспорт и амбулаторные медицинские услуги. Больше всего подешевли яйца и газ.
Индекс цен потребителей в декабре 2019,%:
Ранее "Страна" писала о том, что темпы инфляции в Украине в ноябре упали до 0,1%.
Также мы сообщали, что МВФ ожидает в Украине более низкий рост ВВП и меньшую инфляцию, чем заложены в госбюджете-2020.
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