Госказначейство Украины объявило о введении новых счетов для уплаты налогов
Государственная казначейская служба (ГКСУ) с 1 января 2020 года ввела новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, которые контролируют поступления в бюджет, и на веб-страницах главных управлений казначейства в областях и Киеве", - говорится в сообщении.
Напомним, с нового года Нацбанк запретил физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП - украинские) пользоваться деньгами для личных нужд со своих бизнес-счетов, но разрешил - с личных.
Ранее мы сообщали, что таможня объявила о новых реквизитах платежей для предприятий, также с 1 января в Украине изменились реквизиты для уплаты судебного сбора.
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