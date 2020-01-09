Государственная казначейская служба (ГКСУ) с 1 января 2020 года ввела новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, которые контролируют поступления в бюджет, и на веб-страницах главных управлений казначейства в областях и Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, с нового года Нацбанк запретил физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП - украинские) пользоваться деньгами для личных нужд со своих бизнес-счетов, но разрешил - с личных.

Ранее мы сообщали, что таможня объявила о новых реквизитах платежей для предприятий, также с 1 января в Украине изменились реквизиты для уплаты судебного сбора.