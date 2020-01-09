По ходатайству прокуратуры Киева суд продлил срок содержания под стражей экс-атошнику Алексею Белько, который вечером 18 сентября под действием наркотиков угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Решение о продлении меры пресечения принял Днепровский районный суд Киева 9 января 2020 года. Подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля 2020 года. Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в указанном уголовном производстве до 17 февраля 2020 года, говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября около 16:00 неизвестный мужчина остановился в своем автомобиле на мосту Метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост. Четких требований мужчина не выдвигал, а пережил психическое потрясение на личной почве. Свидетели сообщили, что у военного повредилась психика на почве измены его девушки по имени Алена. Она изменила Белько с каким-то военным из другой части. Из-за этого у него помутился рассудок. Как сказали правоохранители, на мосту он кричал: "Алена, Алена!"

"Страна" писала все, что известно про Алексея Белько, он уроженец поселка Форос в Крыму, участвовал в операции на востоке Украины, имеет звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах в Киевской области. Его доставили в полицию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержанный находился под действием наркотиков и предложил взять его на поруки. 20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения для бывшего военного Белько, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога. Судья Юлия Иванина огласила решение суда, согласно которому Белько избрана мера содержания под арестом на срок в 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн.