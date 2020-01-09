Командир аэрокосмических сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке являлся только первым этапом целой серии атак Тегерана в регионе. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Военачальник заявил, что цель нанесения ракетных ударов по базам, где находился американский военный персонал, была не в уничтожение военнослужащих США, а в нанесении ущерба "военной машине" Соединенных Штатов.

Хаджизаде также считает, что должным ответом Тегерана на убийство США командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани станет изгнание американских сил из региона.

Вдобавок к этому командир заявил, что у Тегерана на вооружении стоят сотни ракет, а во время ракетной атаки в ночь на минувшую среду иранские военные прибегли к "кибератакам, чтобы вывести из строя навигационные системы самолетов и беспилотников США".

Напомним, что ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не будет предпринимать военные действия против США, если американцы не будет атаковать.

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