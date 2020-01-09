Пятница, 10 января, принесет в Украину туман, дождь и мокрый снег. На дорогах обещают гололедицу. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что ночью в западных и восточных областях, а днем в других регионах, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман.



Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от +2 градусов до -3. Днем потеплеет до + 5 на западе и юге и до +2 - на остальной территории. На западе и крайнем юге страны - до +6.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила о наступлении атмосферного фронта, который несет в Украину мокрый снег и головную боль.

Также мы сообщали, что в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.