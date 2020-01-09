Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что сейчас рассматривается семь версий о причине крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, четыре версии обнародованы, а три пока не разглашаются.

"Основной версии на сегодняшний день нет. У нас сегодня есть четыре открытые и три закрытые (версии – Ред.). Я могу сказать, что Восток - дело тонкое. С самого утра там работает наша группа, но нужно очень осторожно к этому относиться. Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для получения максимального доступа. Часть людей уже работают на месте события", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что эксперты не спешат с выводами. пока нет доказательной базы.

"Здесь нет гонки. СНБО - не пиар-агентство. Мы работаем с доказательствами, информацией. Когда та или иная версия будет иметь больше или меньше подтверждений, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет", - еще раз повторил Данилов.

Что касается участвующих в расследовании украинских специалистов, секретарь СНБО охарактеризовал их как лучших в стране.

"Они занимались вопросами относительно "Бука", которым был сбит самолет на территории Донецкой области", - сказал Данилов.

Ранее Данилов озвучивал 4 "публичных" версии крушения: это поражение самолета зенитной ракетой, столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Как писала "Страна", в Украине уже заговорили о российской ракете, якобы сбившей самолет МАУ.