Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который одержал убедительную победу на последних выборах, пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Лондон с целью подготовки нового Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между двумя странами на фоне Brexit. Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

Как известно, выход Британии из ЕС запланирован на 31 января. "Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит наше экономическое сотрудничество и укрепит стратегический характер партнерства", – подчеркнул президент Украины.

Сообщается, что сегодня, 9 января, в телефонном разговоре с Зеленским Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности.

В свою очередь Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Великобритании, вдобавок проинформировав Джонсона о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Президент Украины также ознакомил премьер-министра Великобритании с ситуацией на Донбассе.

Напомним, что ранее в Европейском Союзе дали понять Джонсону, что соглашения по Breхit в этом году не будет.

Также "Страна" проанализировала, что означает победа Джонсона и может ли она развалить ЕС и само Соединенное Королевство.