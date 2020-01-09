Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в желании продавать нефть по ценам выше мировых. По словам белорусского президента, его страна нашла нефть "в другом месте". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировых. Где это видано?" - сказал в четверг Лукашенко.

Близкий к пресс-службе Лукашенко телеграмм-канал "Пул Первого" процитировал главу государства: "В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти". "И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", - заявил президент.

Напомним, российские нефтяные компании не поставляют нефть в Белоруссию с 1 января 2020 года за исключением разовых поставок независимых поставщиков. 4 января возобновилась прокачка российской нефти в белорусские НПЗ.

Как сообщала "Страна", 31 декабря 2019 года стало известно о заключении договора главой Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Беларусь в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.