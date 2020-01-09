Голливудская звезда, киноактер Леонардо ДиКаприо спас 24-летнего мужчину, который чуть не утонул в Карибском море. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По словам журналистов, во время круиза по Карибам на своей яхте, ДиКаприо и его возлюбленная, модель Камила Морроне услышали по рации сигнал бедствия. Капитан другого судна сообщил, что один из пассажиров перебрал спиртного и свалился за борт. При этом капитан не знал, где конкретно находится потерпевший.

ДиКаприо и Морроне. Фото: The Sun

Как сообщают источники таблоида, ДиКаприо был единственным, кто оказал помощь. На поиски тонувшего потратили несколько часов. В результате звездная пара обнаружила потерявшегося мужчину недалеко от острова Саба. Им оказался 24-летний француз по имени Виктор.

В итоге его вытащили из воды, а затем передали сотрудникам береговой охраны. "Я должен был умереть", - сказал Виктор со слезами на глазах. Как оказалось, он провел в воде 11 часов, прежде чем был спасен.

Ранее мы писали о том, что президент Бразилии обвинил ДиКаприо в поджогах лесов в Амазонии.

Также "Страна" сообщала, что ведущий "Золотого глобуса" Рикки Джервейс выступил со скандальной речью, в которой раскритиковал Голливуд.