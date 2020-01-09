Споры в Украине становятся все менее доступным мероприятием. С 1 января 2020 года власти снова подняли размер судебных сборов, которые люди и бизнес должны уплачивать, чтобы приняли их иски и взяли в рассмотрение дело — почти на 5%. Это подорожание стало очередным и не последним.

"В нашей стране размер судебного сбора рассчитывается в привязке к размеру прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Как только растет минимум — сразу увеличивается сбор (это происходит раз в год). С 1 января 2020 года минимум составил 2102 гривен", — объяснил "Стране" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он привел несколько примеров по стоимости подачи исков в разного рода спорах:

• для начала бракоразводного процесса придется заплатить 840,80 грн (0,4 прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

• для разделения имущества при бракоразводном процессе — 840,80-6 306 грн (1% суммы, но не меньше 0,4 п.м и не больше 3 п.м.);

• для имущественного спора физлиц или физлиц-предпринимателей — 840,80-10 510 грн (1% суммы, но не меньше 0,4 п.м и не больше 5 п.м.);

• для имущественного спора юрлиц — 2 102-735 700 грн (1,5% суммы, но не меньше 1 п.м и не больше 350 п.м.);

• для подачи заявления об отмене временного ограничения на выезд физлица за границу — 420,40 грн (0,2 п.м.);

• для подачи заявления о защите чести и достоинства физлица, деловой репутации физического и юридического лица нематериального характера — 840,80 грн (0,4 п.м.);

• для подачи заявления о защите чести и достоинства физлица, деловой репутации физического и юридического лица о возмещении морального вреда — от 2 102 грн до бесконечности (1,5% суммы, но не меньше 1 п.м.);

• для подачи апелляционный жалобы — от 315,30-3153 грн до 1 103 550 грн (150% ставки, которая подлежала уплате при подаче заявления, другого заявления и жалобы);

• для подачи кассационной жалобы — от 840,80-4 204 грн до 1 471 400 грн (200% ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы).

"Бесплатной осталась подача иска в рамках защиты прав потребителей (в соответствии с профильным законом). Но все остальное подорожало. Защита прав человека и бизнеса становится все большей роскошью. Можно многое говорить о том, что отсекаются сутяги с небольшими тяжбами, которые спорят из прихоти по мелким делам. Однако таким образом людей поражают в праве на честный суд. Какие-то споры могут казаться несерьезными, но только со стороны и когда они не касаются вас лично. Однако по Конституции каждый человек имеет право на четный суд, и лишать его такого право по материальному признаку — в корне неправильно. Но это происходит. Ведь ставки судебного сбора повышают регулярно, а реальное материальное состояние украинцев не растет теми же темпами", — убежден Кравец.

Юристы уверяют, что повышение сборов не улучшает обслуживание украинцев в судах. "Помню, когда ставка судебного сбора была вообще номинальной — что-то около 3,6 гривны. А после росла из года в год, но реальных изменений в части обслуживания людей не произошло. Сбор не идет на финансирование самих судов, они остаются в разрухе. При этом в Меморандуме МВФ всегда есть пункт о постоянном повышении судебного сбора: он рассматривается как одна из возможностей наполнения общего фонда госбюджета наравне с налогами, а не как выполнение государством своих обязательств перед народом. Для МВФ важно только наполнение казны, чтобы были деньги на погашение долга перед тем же МВФ. Больше ничего. Ситуация же в судебной системе никак не улучшается, и человек по-прежнему не может в установленные законом сроки получить рассмотрение своего дела и постановление суда", — заверил "Страну" управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.

Суды по-прежнему перегружены, и людям приходится годами дожидаться решений. "Давно нужно доукомплектовать суды и увеличить судейский состав. Если судьи не справлялись с рассмотрениями, когда было по 85 дел на судью. То сейчас, когда в Луганской области на одного судью в среднем приходится 7,5 тыс. дел, в Киеве по 3,5 тысячи, они просто махнули на все рукой. Это нереально переварить. Если в Хозяйственных и Административных судах ситуация по лучше, то в районных — настоящий завал. Потому сильно усложняется защита прав людей. К тому же растет бюрократизация всех процедур (из-за изменения действующего законодательства), и человеку нужно потратить на треть больше усилий (чем 5 лет назад), чтобы подать иск и отстоять свою правоту", — резюмировал Можаев.