Освобожденных из плена украинских военнослужащих перевели из военного госпиталя в санаторий в Пуще-Водице. Об этом сообщает УНН.

По словам начальника управления министерства по делам ветеранов Сергея Мокренюка, военные уже все в санатории в Пуще-Водице. "Их всех перевели из военного госпиталя, но меры еще проводятся. Есть определенный протокол, в каком порядке действия происходят, кто с ними работает, ведь это военные", - сказал Сергей Мокренюк.

Он также добавил, что военные службы должны работать с освобожденными военнослужащими отдельно.

Ранее "Страна"писала, что у большинства освобожденных по обмену украинцев нет своего жилья.

Напомним, большой обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" прошел 29 декабря 2019 года. В Донецк и Луганск передали 124 человека, в Киев прилетели - 76. То есть всего обменяли 300 человек.

Офис президента уже рассказал, кого сепаратисты передали Украине и обнародовал список из 76 фамилий.