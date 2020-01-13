Сегодня, с 13 на 14 января 2020 года, Старый Новый год.

Это тот же самый праздник, который мы отмечаем в полночь 31 декабря, только по старому стилю, юлианскому календарю.

Помимо этого, с 13го на 14го празднуется Щедрый вечер.

"Страна" публикует поздравления со старым Новым годом, которые можно отправить близким и близким по смс и в мессенджерах. А также веселые посевалки на русском и украинском языках.

Еще мы рассказываем о традициях на старый Новый год и сюрпризах, которые можно положить в вареники.

Обычаи и пожелания в вареники на старый Новый год

В народном календаре 14 января - это Васильев день, который имел для всего года решающее значение. Наши предки отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем. Отсюда - обряд обсевания (или посевания).

Дети и мужчины рассыпали по домам зерна пшеницы, овса, ржи, приговаривая: "Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный". Затем хозяйка дома собирала с пола зерна и хранила их до посева. Отчасти эта традиция сохранилась и сегодня. О том, как правильно засевать и чего сегодня нельзя делать, мы рассказали в отдельном материале.

А 13 января украинцы накрывают стол, во главе которого стоит богатая кутья - ритуальная каша.

Также в последнее время очень популярны пожелания в вареники.

Самые известные такие:

Вас ждет успех

Вас ждет прибавление в семье

Рост доходов и зарплаты

Крупная покупка - квартира или машина

Повышение по службе

Романтическое путешествие

Приятные перемены в личной жизни

Также в вареники кладут "сюрпризы" со смыслом:

апельсин означает наслаждение,

вишня – удачу,

горох – домашний покой,

грецкий орех – здоровье,

гречка – хороший доход,

грибы – к долгой и счастливой жизни,

зерно – к богатству,

изюм – к соблазну,

капуста попалась – "жена к мужу припалась",

картошка – к повышению на работе,

кольцо – к свадьбе,

курага – к радости,

лавровый лист — к славе (карьерному росту),

монетка означает финансовое благополучие,

морковь – к новым знакомствам,

нитка белая – к долгой дороге,

нитка черная – к короткой поездке,

нитка с узелками – к жизненным трудностям,

орех – к поклонникам,

перец – острые ощущения,

пуговица – к обновкам,

рис – благосостояние в доме,

сахар – сладкая жизнь,

соль – к ссорам и неудачам,

творог – к новым друзьям,

фасоль – к пополнению в семье,

чеснок – к браку по расчету,

яблоко – к заслуженной награде.

Поздравления со старым Новым годом и щедривки

Этот Старый Новый год

Пусть все лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Все, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только все доели —

Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень

И с утра Боржоми пьет,

Но 13-ое настало,

Дело к вечеру — и вот...

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь.

Денег — пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб, как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

Приходит Старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.

Задумайтесь вы о былом

Да позабудьте о плохом.

Раскройте душу счастью, свету,

А лучше повода и нету,

Ведь новый наступает год,

Он с нового листа начнет.

Красивой жизни вам, успеха,

Радости, поводов для смеха.

У всех нас праздник, он — утеха!

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!