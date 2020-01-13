Сегодня, с 13 на 14 января 2020 года, Старый Новый год.

Это тот же самый праздник, который мы отмечаем в полночь 31 декабря, только по старому стилю, юлианскому календарю. 

Помимо этого, с 13го на 14го празднуется Щедрый вечер. 

"Страна" публикует поздравления со старым Новым годом, которые можно отправить близким и близким по смс и в мессенджерах. А также веселые посевалки на русском и украинском языках. 

Еще мы рассказываем о традициях на старый Новый год и сюрпризах, которые можно положить в вареники. 

Обычаи и пожелания в вареники на старый Новый год

В народном календаре 14 января - это Васильев день, который имел для всего года решающее значение. Наши предки отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем. Отсюда -  обряд обсевания (или посевания). 

Дети и мужчины рассыпали по домам зерна пшеницы, овса, ржи, приговаривая: "Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный". Затем хозяйка дома собирала с пола зерна и хранила их до посева. Отчасти эта традиция сохранилась и сегодня. О том, как правильно засевать и чего сегодня нельзя делать, мы рассказали в отдельном материале

А 13 января украинцы накрывают стол, во главе которого стоит богатая кутья - ритуальная каша. 

Также в последнее время очень популярны пожелания в вареники. 

Самые известные такие:

  • Вас ждет успех
  • Вас ждет прибавление в семье
  • Рост доходов и зарплаты
  • Крупная покупка - квартира или машина
  • Повышение по службе
  • Романтическое путешествие
  • Приятные перемены в личной жизни

Также в вареники кладут "сюрпризы" со смыслом: 

  • апельсин означает наслаждение,
  • вишня – удачу,
  • горох – домашний покой,
  • грецкий орех – здоровье,
  • гречка – хороший доход,
  • грибы – к долгой и счастливой жизни,
  • зерно – к богатству,
  • изюм – к соблазну,
  • капуста попалась – "жена к мужу припалась",
  • картошка – к повышению на работе,
  • кольцо – к свадьбе,
  • курага – к радости,
  • лавровый лист — к славе (карьерному росту),
  • монетка означает финансовое благополучие,
  • морковь – к новым знакомствам,
  • нитка белая – к долгой дороге,
  • нитка черная – к короткой поездке,
  • нитка с узелками – к жизненным трудностям,
  • орех – к поклонникам,
  • перец – острые ощущения,
  • пуговица – к обновкам,
  • рис – благосостояние в доме,
  • сахар – сладкая жизнь,
  • соль – к ссорам и неудачам,
  • творог – к новым друзьям,
  • фасоль – к пополнению в семье,
  • чеснок – к браку по расчету,
  • яблоко – к заслуженной награде.

Поздравления со старым Новым годом и щедривки

Этот Старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!

В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!

Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только все доели —
Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень
И с утра Боржоми пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру — и вот...

Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.

Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!

Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!

Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Задумайтесь вы о былом
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнет.
Красивой жизни вам, успеха,
Радости, поводов для смеха.
У всех нас праздник, он — утеха!

Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!

В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!

Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!

Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.

На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться