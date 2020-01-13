Сегодня, с 13 на 14 января 2020 года, Старый Новый год.
Это тот же самый праздник, который мы отмечаем в полночь 31 декабря, только по старому стилю, юлианскому календарю.
Помимо этого, с 13го на 14го празднуется Щедрый вечер.
"Страна" публикует поздравления со старым Новым годом, которые можно отправить близким и близким по смс и в мессенджерах. А также веселые посевалки на русском и украинском языках.
Еще мы рассказываем о традициях на старый Новый год и сюрпризах, которые можно положить в вареники.
Обычаи и пожелания в вареники на старый Новый год
В народном календаре 14 января - это Васильев день, который имел для всего года решающее значение. Наши предки отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем. Отсюда - обряд обсевания (или посевания).
Дети и мужчины рассыпали по домам зерна пшеницы, овса, ржи, приговаривая: "Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный". Затем хозяйка дома собирала с пола зерна и хранила их до посева. Отчасти эта традиция сохранилась и сегодня. О том, как правильно засевать и чего сегодня нельзя делать, мы рассказали в отдельном материале.
А 13 января украинцы накрывают стол, во главе которого стоит богатая кутья - ритуальная каша.
Также в последнее время очень популярны пожелания в вареники.
Самые известные такие:
- Вас ждет успех
- Вас ждет прибавление в семье
- Рост доходов и зарплаты
- Крупная покупка - квартира или машина
- Повышение по службе
- Романтическое путешествие
- Приятные перемены в личной жизни
Также в вареники кладут "сюрпризы" со смыслом:
- апельсин означает наслаждение,
- вишня – удачу,
- горох – домашний покой,
- грецкий орех – здоровье,
- гречка – хороший доход,
- грибы – к долгой и счастливой жизни,
- зерно – к богатству,
- изюм – к соблазну,
- капуста попалась – "жена к мужу припалась",
- картошка – к повышению на работе,
- кольцо – к свадьбе,
- курага – к радости,
- лавровый лист — к славе (карьерному росту),
- монетка означает финансовое благополучие,
- морковь – к новым знакомствам,
- нитка белая – к долгой дороге,
- нитка черная – к короткой поездке,
- нитка с узелками – к жизненным трудностям,
- орех – к поклонникам,
- перец – острые ощущения,
- пуговица – к обновкам,
- рис – благосостояние в доме,
- сахар – сладкая жизнь,
- соль – к ссорам и неудачам,
- творог – к новым друзьям,
- фасоль – к пополнению в семье,
- чеснок – к браку по расчету,
- яблоко – к заслуженной награде.
Поздравления со старым Новым годом и щедривки
Этот Старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только все доели —
Празднует опять народ.
Кто-то держится за печень
И с утра Боржоми пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру — и вот...
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.
Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Задумайтесь вы о былом
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнет.
Красивой жизни вам, успеха,
Радости, поводов для смеха.
У всех нас праздник, он — утеха!
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.
На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!