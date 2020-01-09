Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Харькове завербованный российскими спецслужбами нацгвардеец пытался убить одного из бывших боевых командиров разведывательного батальона ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Сообщается, что оперативникам СБУ удалось предотвратить преступление. По их данным. покушение готовил житель Харькова, который ранее служил в Нацгвардии Украины, но был уволен по компрометирующим обстоятельствам. Задание он получил во время своего выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Фото: Служба безопасности Украины

Как утверждает Абдула, спецслужбы России планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". В частности, им была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

Харьковчанин, по версии СБУ, готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Силовики задержали злоумышленника с взрывчаткой. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Фото: Служба безопасности Украины

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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