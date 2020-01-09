Для участников Олимпиады и Паралимпиады-2020 в Токио каркасы для кроватей сделают из перерабатываемого картона, а матрацы - из пластика. Об этом сообщает служба BBC со ссылкой на организаторов.



Всего для Олимпийских игр потребуется 18 тысяч коек, для Паралимпийских игр - восемь тысяч. Матрацы для кроватей переработают после окончания игр. Производители картонных каркасов кроватей уверяют, их конструкции выдерживают около 200 килограммов - это больше, чем вес любого из спортсменов.

Также известно, что олимпийский факел будет сделан из переработанного алюминия, постаменты - из пластиковых отходов, электричество подадут из возобновляемых источников, а металлы для наград извлекли из использованных мобильных телефонов, которые японцы пожертвовали оргкомитету. Из 6,2 миллиона телефонов удалось получить 32 килограмма золота.

Фото: twitter.com/avpnews_live

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

Ранее мы писали, что Япония сделает медали для Олимпиады - 2020 из старых мобильных телефонов. Олимпийский комитет Японии установил специальные ящики в офисах и салонах связи по всей стране.

Toyota создаст летающий автомобиль, который зажжет огонь на Олимпиаде в Токио.