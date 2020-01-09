В 2019 году Украина обновила исторический рекорд импорта бананов, закупив около 270-275 тысяч тонн. Этот показатель на 8-9% выше, чем предыдущий, который был в 2018 году. Об гласят данные предварительной оценки аналитиков Украинский плодоовощной ассоциации.

То есть средний показатель потребления бананов на душу населения вырос на 20-22% по сравнению с 2013 годом - до 6 кг в год на каждого украинца.

"Характерно, что рекордный объем импорта бананов в Украину отмечается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после потери контроля над АР Крым и несколькими районами Донецкой и Луганской областей. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году", — отмечает Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации.

В среднем один потребитель в Украине потратил на бананы в 2019 году около 170 грн, а на яблоки - около 110 грн.

Аналитики оценивают розничный оборот бананов в Украине в 7,5 млрд грн ($320 млн). В то же время розничный оборот яблок в стране не превышал 4,4 млрд грн ($190 млн).

Ранее "Страна" писала о том, что обычный банан, приклеенный к стене скотчем, продали в США за 120 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что в 2019 году импорт яблок в Украину вырос в 6 раз.