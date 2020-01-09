Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 января 2020 согласовал организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры объединенных сил. Будет создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производства, расследующим причины смертей военнослужащих не в боевой обстановке. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Уточняется, что деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора над расследованием преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения Операции объединенных сил.

Также Офис генпрокурора инициировал создание при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования таких уголовных производств.

Ранее "Страна" писала о том, что 2 января в Украине вместо ГПУ начал работу Офис генерального прокурора.

Также мы сообщали, как поменяется ГПУ после реформ Рябошапки.