"Восточная правозащитная группа"сообщает о случаях конфискации автомобилей с украинскими номерами в оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования так называемой "Народной милиции" начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины. До этого на оккупированном Донбассе владельцев авто обязали "перерегистрировать" транспортные средства, которые находятся в этих районах.

"Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО", - говорится в сообщении.

При этом отдельных районах Луганской области "перерегистрацию" продлили до марта 2020 года.

Фото: facebook.com/east.hr.group

Как сообщала "Страна", жителей Донецка с украинскими паспортами задерживают на улицах и увозят для проверок.

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