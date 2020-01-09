В мэрии Барселоны хотят отменить авиасообщение с Мадридом для сокращения выбросов углерода. Об этом пишет издание El Confidencial.

В горсовете Барселоны предложат аэропорту Эль прат ликвидировать маршруты, которые имеют железнодорожную альтернативу, чтобы избежать дополнительных выбросов CO2 в атмосферу. Под отмену попадет и рейс Барселона-Мадрид.

"Воздушный транспорт имеет железнодорожную альтернативу, которая не производит выбросов", - утверждает советник по климатическим чрезвычайным ситуациям Ламма Бадиа.

Как он отметил, и мэрия, и женералитат Каталонии "должны внести свой вклад в сокращение выбросов". В связи с этим он считает, что власти Каталонии и Барселоны "должны продемонстрировать, что, хотя они и могут добиться роста, но также способны сократить выбросы".

Советник считает, что отмена авиарейсов между Барселоной и Мадридом может заработать только после того, как стоимость билетов на поезда будет значительно снижена. Также советник сообщил, что мэрия Барселоны собирается работать над сокращением выбросов за счет изменений в энергетическом секторе и в продовольственной сфере.

Воздушное сообщение между Барселоной и Мадридом существует с 1974 года, скоростные поезда ходят с 2008 года. Как сообщалось, крупнейшая зона низких выбросов в Южной Европе открылась в Барселоне 1 января с вступлением в силу запрета автомобилям, которые выбрасывают наибольшее количество загрязняющих веществ, въезжать на всю агломерацию города и в некоторые города-спутники.

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