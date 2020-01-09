После разрушительных лесных пожаров в Австралии власти предупреждают о новой волне катастрофы. Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на заявление главы местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крискпа.

Опасная ситуация ожидается в штате Виктория на юго-востоке Австралии. В связи с ожидаемым 10 января новым усилением жары власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня.

Министр штата Виктория по делам полиции Лиса Невилл предостерегла население от переоценки последствий недавних дождей. По ее словам, пожары продолжают расширяться. Также власти штата уже распорядились о новой эвакуации населения.

"Если поступит указание уезжать, то вы должны уехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашей безопасности. Мы находимся лишь в самом начале того, что станет поистине проблемным летом", - сказал глава правительства Виктории Дэниэл Эндрюз в телеобращении к народу 9 января.

Напомним, что дым австралийских пожаров уже достиг Аргентины и Чили.

"Страна" писала о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо ДиКаприо, известный своей деятельностью по защите окружающей среды, дает деньги "неправительственным организациям", которые поджигают леса в Амазонии.