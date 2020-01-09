Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур должен был лететь вместе со своей 43-летней женой Рои Азадян на самолете МАУ рейса PS 752 Тегеран-Киев, который разбился 8 января. Но из-за проблемы с билетом мужчине не удалось попасть на этот рейс и его жена полетела одна.

Об этом случае пишет Ottawacitizen.

Фото: Фото: ottawacitizen.com

Пара была в Иране в гостях у своих родственников. Муж и жена должны были лететь из Тегерана в Киев, а оттуда дальше добираться в Канаду. Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет не действителен. Он сказал жене, что прилетит следом за ней, как только сможет попасть на другой рейс.

Мохсен Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Рои Азадян садилась на борт самолета в Киев. О крушении он узнал, когда находился внутри терминала.

Ранее "Страна" писала о том, что крушение самолета МАУ в Иране привело к удешевлению акций "Боинга".

Также мы сообщали, что после крушения самолета Зеленский поговорил по телефону с главами Афганистана и Швеции.