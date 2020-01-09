В ПАО "Укрнафта" не будет требовать 6,5 млн грн штрафа с НПК-Галичина по долгу за поставку нефтяного газа. Об этом говорится в мировом соглашении между сторонами, утвержденном Хозяйственным судом Львовской области, передает enkorr.

Как сообщается, 20 ноября 2019 года Укрнафта обратилась в суд для взыскания с НПК-Галичина 58,8 млн грн чистого долга и 6,5 млн грн пени и штрафов (в сумме 65,3 млн грн) за поставки нефтяного газа за период с ноября 2018 года.

Через девять дне после регистрации иска НПК-Галичина погасила основной долг в 58,8 млн грн. Затем стороны решили заключить мировое соглашение, по котором Укрнафта отказывается от претензий на 6,5 млн грн штрафных санкций.

Цена "нефтяного вакуумного отбензиненного газа" по договору составляла 2845 грн/тыс. куб. м с НДС, что почти в три раза ниже цены природного газа, отмечает издание.

Как известно, 50%+1 акция ПАО "Укрнафта" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", но операционный контроль над компанией с 2003 года осуществляет группа Приват Игоря Коломойского. Ей принадлежит 42% акций компании. Укрнафта является крупнейшим должником госбюджета. На начало 2019 года ее долг по налогам оценивался в 32 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Укрнафта намерена погасить 18 млрд долга за счет граждан.

Также мы писали, что Укрнафта выиграла в международном арбитраже ООН у России $45 млн за автозаправки в Крыму.