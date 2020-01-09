В Киеве водитель Audi в состоянии алкогольного опьянения разбил фасад подземного перехода и протаранил здание филармонии. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Инцидент произошел 9 января около 6:00. Очевидец ДТП сообщил в полицию, что легковушка Audi врезалась в филармонию. Прибыв на место аварии, патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения у виновника ДТП. Оказалось, что в его крови было 1,40 промилле алкоголя. Это превосходит норму примерно в семь раз. При этом у него не было водительских прав.

Установлено, что 28-летний водитель отвлекся от дороги и превысил скорость, из-за чего сначала разнес гранитный фасад подземного перехода, а потом врезался в национальную филармонии Украины. Виновник аварии не пострадал.

Патрульные составили на водителя постановление по ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и составили админпротоколы по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

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