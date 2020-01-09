Папа Римский Франциск обеспокоен нарастанием напряженности в ближневосточном регионе, которая грозит процессу восстановления Ирака. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в четверг, обращаясь к дипломатам при Святом престоле, передает ТАСС.

"Особенно тревожны сигналы, поступающие из ближневосточного региона, рост напряженности, спровоцированный Ираном и США, грозит подорвать долгий процесс восстановления Ирака, а также создать почву для разрастания конфликта", - сказал понтифик и призвалв все стороны к диалогу "при полном уважении международного права".

Раньше Франциск выражал пожелание посетить Ирак, чтобы поддержать христианскую общину в этой стране.

Ранее "Страна" писала о том, что Франциск извинился, что на Новый год отшлепал женщину.

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