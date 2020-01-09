Участники акции протеста в центре Сухума выломали двери на первом этаже в здании администрации президента Абхазии. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: sputnik-abkhazia.ru

По последним сведениям, внутри здания собралось несколько десятков человек. В пресс-службе Минздрава Абхазии заявили, что никто из участников митинга возле здания администрации президента Абхазии не обращался за медицинской помощью.

Фото: sputnik-abkhazia.ru

"На данный момент пострадавших нет, за помощью в медицинские учреждения никто (из участников митинга - Ред.) не общался", - сказал представитель министерства.

Фото: sputnik-abkhazia.ru

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 9 января, около 12:00 по киевскому времени, протестующие начали штурм администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Организатор митинга у здания администрации президента Ахра Авидзба сообщил, что акция протеста связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу об убийстве в ноябре 2019 года трех человек якобы является сотрудником охраны президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Напомним, что ранее Украина и еще 14 стран не признали выборы в самопровозглашенной Абхазской Республике.