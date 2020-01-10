Нынешний 2020 год високосный. Соответственно, в этом году некоторые маленькие украинцы появятся на свет 29 февраля.

В связи с этим у читателей возникает вопрос, какая дата будет записана в свидетельстве о рождении ребенка.

Ранее, в советские времена, можно было указывать любую дату рождения малыша. Некоторые родители "подстраивали" ее под государственные или семейные праздники.

Одна из таких известных историй - дата рождения политика Александра Мороза. На самом деле он родился 19 февраля, а зарегистрировали его 29 февраля - тогда, когда его родители оформляли документы.

Также в советское время родителям малышей, родившихся 29 февраля, предоставлялся выбор. В свидетельстве можно было указать как этот день, так и соседние даты - 28 февраля и 1 марта - чтобы день рождения "был" каждый год, а не раз в четыре года.

Сейчас же такой возможности нет. Об этом "Стране" сообщили сотрудники киевских загсов, которые обзвонил наш журналист.

Сегодня в Украине нельзя выбрать день рождения. Какую дату медики роддома указывают в документации, такая в итоге и переносится в свидетельство о рождении, сообщили нам в загсах.

Соответственно, те украинцы, которые родятся 29 февраля 2020 года, будут иметь такую запись в документах. Сначала - в свидетельстве о рождении, затем - в паспорте гражданина Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине стартовали ежемесячные выплаты за третьего ребенка.

Также мы писали о том, что Кабмин урезал на 374 гривны плату украинцам за услуги муниципальной няни.