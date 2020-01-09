Печерский районный суд Киева 23 декабря 2019 года открыл производство в гражданском деле №757/66492/19-ц по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка об обжаловании бездействия наблюдательного совета и об обязательстве уволить главу правления финучреждения Петра Крумханзла путем расторжения трудового договора. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В определении суда Единого госреестра судебных решений среди ответчиков указан государственный ПриватБанк, в качестве третьего лица - Крумханзл.

2 января 2020 года в Хозяйственном суде Киева открыли производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-миноритарного акционера Приватбанка (Киев) Александра Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству из-за национализации банка 18 декабря 2016 года. Тогда о необходимости национализации сообщали на основании предложения Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После принятия решения о национализации финучреждения в его капитал влили свыше 155 млрд грн.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску экс-владельца Игоря Коломойского отменил решение о национализации Приватбанка. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.