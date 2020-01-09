Сотрудники пограничной службы вместе с румынскими правоохранителями пресекли деятельность воздушного канала контрабанды сигарет в Евросоюз. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2", на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителям удалось установить маршруты, места взлета, посадки, а также место промежуточного приземления контрабандистов.

Сегодня ночью пограничники зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. После того, как самолет приземлился на аэродроме в Коломые (в 100 км от границы) его задержали.

Фото: dpsu.gov.ua

По факту нарушения воздушного пространства Украины и пограничного законодательства проинформированы СБУ, ГПУ, Вооруженные силы Украины и Нацполиция.

Материалы по выявленному уголовному преступлению направлены в управление СБУ в Черновицкой области для внесения сведений в ЕРДР по ст. 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и 334 ("Нарушение правил международных полетов") Уголовного кодекса Украины.

Видео: YouTube/Державна прикордонна служба України

Ранее сообщалось, что под Волновахой нашли груз контрабандных сигарет на четверть миллиона гривен.

Также мы писали, что словак вывозил из Украины 250 ящиков сигарет в коробках из-под вафель и тайниках рефрижератора.