Российский "Газпром" отказался от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс в рамках соглашений с НАК "Нафтогаз Украины". Об этом исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил на совместной пресс-конференции с генеральным директором "Оператора ГТС Украины" Сергеем Макогоном.

По словам Витренко, в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые на данный момент находятся на оккупированном Донбассе.

"На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать", - уточнил Витренко. Он также подчеркнул, что "Газпром" отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.

Пресс-конференция Юрия Витренко и Сергея Макогона. Видео: Youtube/ Інтерфакс-Україна

Ранее сообщалось, что в Киеве придумали, куда потратят полученные от "Газпрома" миллиарды.

Также "Страна" писала, что Украина получила от "Газпрома" оплату за транзит газа в полном объеме.