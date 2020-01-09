Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что каких-либо договоренностей о прямых поставках природного газа из Российской Федерации в Украину в настоящее время нет. Об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

"Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей, и даже никакого процесса в настоящее время, по крайней мере со стороны "Нафтогаза", нет. Но с другой стороны отмечу, что в принципе сейчас и законодательных ограничений нет для того, чтобы кто-то пришел к оператору и забронировал мощности на вход со стороны РФ и начал таким образом получать прямые поставки из РФ", - сказал он.

Соответствующую информацию подтвердил и глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. "У нас сейчас официально забронированы мощности для "Нафтогаза" для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом". Никаких других бронировок у нас нет. Более того, к нам никто с такими идеями не обращался", - сказал Макогон.

Напомним, "Нафтогаз" назвал контракт о транзите с "Газпромом" самым выгодным в истории Украины, но отказался от прямых закупок газа.

8 января Путин и Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток", из-за которого объемы транзита газа через территорию Украину существенно снизятся до 15 млрд куб.м.