Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко назвал контрпродуктивной публичную дискуссию по внутренним вопросам украинской политики, которую развернул посол Израиля в Украине Джоэль Лион. Об этом украинский дипломат заявил во время встречи в израильском МИД.

"9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года", - говорится в сообщении посольства Украины в Израиле в Facebook.

В беседе с израильским МИД украинский посол сказал, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.

Фото: facebook.com

Напомним, 2 января послы Бартош Цихоцкий (Израиль) и Джоэл Лион (Польша) сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают торжественные мероприятия по этому случаю оскорбительными.

Также мы сообщали, что в МИД Украины посоветовали послу Польши не высказываться по ОУН и УПА публично.