В Apple подтвердили, что могут сканировать фотографии пользователей iPhone. В компании заявили, что делают это для предотвращения распространения детской порнографии, передает The Telegraph.

Как сообщается, под изучение попадает весь медиаконтент, который пользователь сохраняет в смартфоне и передает через хранилище iCloud. Изучает фото специальный алгоритм, который в Apple сравнили с фильтром спама в почтовых сервисах. По словам представителя компании Джейн Хорват (Jane Horvath), аккаунты уличенных в хранении детской порнографии пользователей будут отключены.

Хорват не раскрыла механизма работы системы, но издание считает, что компания может использовать PhotoDNA. С помощью хэширования алгоритм сканирует детали изображения, сравнивая его с паттернами, характерными для порнографического контента. Система PhotoDNA была создана Microsoft в 2009 году, ее используют Facebook, Twitter и другие IT-компании.

В Apple заявили, что имеют право на изучение медиаконтента пользователей iPhone, в октябре 2019 года. Корпорация обновила раздел политики конфиденциальности на своем сайте, где сообщила, что сканирование данных направлено на борьбу с незаконным контентом и сексуальной эксплуатацией детей.

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