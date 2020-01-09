Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который проверит канал Порошенко из-за оскорблений Зеленского Поярковым, назначил внеплановые выездные проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK", Львов) и ООО "112-ТВ" (логотип "112.Украина", Киев) из-за зафиксированных в их эфире нарушений норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным Нацсовета, запрещенные высказывания, в частности, распространялись в эфире телеканала "Z ZIK" в передаче "Каждый из нас Президент" 26 ноября 2019 года в 18:00 (с повтором 27 ноября). Экспертами в студии были народный депутат Украины VIII-го созыва Надежда Савченко, народный депутат IX-го созыва Ренат Кузьмин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов по интернет-связи.

Основанием для назначения внеплановой проверки спутникового телеканала "112.Украина" стали результаты мониторинга эфира вещателя в августе-декабре 2019 года. В частности, в передачах "Большое интервью", LIVE, "LIVE Новости", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной" зафиксировано распространение высказываний Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Кивы, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко, Николая Дульского и Рената Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.

Напомним, скандальный закон о медиа зарегистрировали в Верховной Раде 27 декабря. В тексте проекта закона о медиа, который продвигают в "Слуге народа" говорится о блокировке сайтов, штрафах, а Нацсовет по телерадиовещанию становится органом, который следит за всеми медиа в Украине, включая онлайн и печатные.

"Страна" подробно анализировала драфт этого законопроекта в материале Быстрая блокировка сайтов и запрет цитировать Путина. "Страна" узнала, что по итогу вписали в законопроект про медиа.