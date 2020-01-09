Сиквел "Холодного сердца" (в оригинале Frozen - Ред.) от студии Disney стал самым кассовым мультфильмом в истории.

Согласно данным сайта Box Office Mojo, в мире проект уже собрал 1,32 млрд долларов и обогнал первую часть мультфильма (1,281 млрд долларов).

Технически самым кассовым мультфильмом является ремейк "Короля Льва", который собрал в прокате 1,65 млрд долларов, однако Disney считает фильм художественным (live-action), а не мультипликационным.

"Холодное сердце 2" также обошло сиквел мультфильма"Суперсемейка" (1,243 млрд долларов). Всего в прошлом году студия Disney выпустила шесть мультфильмов-миллиардеров.

Ранее "Страна" писала о том, что Disney начал предупреждать зрителей об "устаревших культурных представлениях" в мультиках. Предупреждение появляется при просмотре таких мультфильмов, как "Дамбо", "Леди и Бродяга", "Фантазия", "Пиноккио" и других на стриминговой платформе компании Disney+.

Также мы рассказывали, что Disney снимет ремейк мультфильма об олененке Бэмби в стиле "Короля-льва".