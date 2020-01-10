9 января в Абхазии - частично признанной республике под протекторатом России - начались беспорядки.

Митингующие, недовольные итогами второго тура выборов президента, которые состоялись осенью 2019 года, ворвались в здание его администрации. В конце дня парламент принял обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке для стабилизации обстановки.

В ходе протестов пострадали минимум семь человек. Силовики сопротивление оказывали не особенно активно, а руководство Абхазии ситуацию комментировало минимально.

В пятницу чаша весов качнулась в сторону протестующих. Начались переговоры с оппозицией и Верховный суд Абхазии постановил провести новые выборы президента. То есть, фактически "Майдан" одержал победу. Но еще не окончательную - Хаджимба уже заявил, что будет оспаривать решение суда.

Люди из его окружения утверждают, что "переворот" в Сухуме организовали бывший соратник Владислава Суркова Инал Ардзинба, которого в Украине разыскивают за посягательство на целостность страны и помощь "ДНР".

Кстати, координирует протесты еще один известный полевой командир из "ДНР" с позывным "Абхаз".

"Страна" рассказывает подробнее о том, что происходит в Абхазии, и кто за этим может стоять.

Что происходило в Сухуми

Обострение ситуации началось, когда 9 января группа протестующих решила собраться у здания Верховного суда Абхазии, но позже перешла к зданию Администрации президента. Сам он в это время находился на госдаче.

Митингующие в количестве 500 человек потребовали провести новые выборы президента и после штурма ворвались в здание администрации главы республики.

К ним выходил спикер парламента Валерий Кварчия. Он призывал собравшихся к проявлению благоразумия. В итоге у 73-летнего спикера произошел сердечный приступ и его увезла скорая.

Затем участники штурма провались в здание и фактически взяли его под контроль. При этом была разбита некоторая мебель, а также повреждена часть окон на первом этаже, через которые протестующие прорвались.

На видео видно, что протестующие уже находятся внутри Администрации президента. Они фактически крушат кабинеты, разбрасывают документацию. Как такового физического отпора абхазские силовики не оказывали.

Тем временем группа депутатов парламента передала Раулю Хаджимбе просьбу протестующих уйти в отставку.

"Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия "Айтайра" обращается к Хаджимба Раули Джумковичу с призывом сложить свои полномочия. Только это позволит избежать худшего варианта развития событий в стране. В противном случае, ответственность за возможные последствия будет лежать исключительно на Вас, Раули Джумкович", - говорится в заявлении политсилы.

Президент отверг предложение и заявил, что необходимо принять меры для разрядки ситуации. В том числе, не исключил и переговоры.

В парламенте провели повторное заседание и к вечеру, на внеочередной сессии, абхазские депутаты приняли обращение к президенту с призывом уйти в отставку для стабилизации обстановки в стране. За это проголосовали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.

Почему произошли беспорядки

Идеологами митинга, который перерос в беспорядки, стали оппозиционные партии, среди которых "Амцахара" и "Единая Абхазия". Местом сбора изначально были выбраны подходы к местному Верховному суду. Именно туда кассационный суд перенес рассмотрение жалобы кандидата в президенты Алхаса Квицинии, который отказался признать итоги второго тура выборов.

Алхас Квициния

Результаты голосования в Абхазии были объявлены еще 9 сентября минувшего года.

Избранным главой вновь стал действующий президент Рауль Хаджимба. Он набрал 47,39% голосов избирателей. А его ближайший конкурент - Алхас Квициния - незначительно меньше - 46,17%.

Рауль Хаджимба

Квициния оспорил результаты и дошел вплоть до Верховного суда. Однако в итоге митингующие собрались и под администрацией президента, и начали штурмовать здание.

При этом практически одновременно начался митинг, связанный с громким убийством в ноябре в центре Сухума. Тогда неизвестные открыли стрельбу по посетителям ресторана на набережной. Три человека погибли.

Митинг организовали родственники убитых. Поводом стало то, что один из арестованных на днях судом по делу якобы является сотрудником охраны президента страны. Участники этого митинга также потребовали отставки президента.

Как развивались события 10 января

С раннего утра в Сухуми произошло несколько событий.

Во-первых, Совбез непризнанной республики сообщил, что ситуация в стране стабильная и контролируемая.

Во-вторых, первый замруководителя администрации президента Абхазии сообщил, что Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку.

В-третьих, глава МВД Абхазии распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий и не допускать столкновений.

В-четвертых, президент Абхазии и представители оппозиции организовали переговоры, которые начались в Сухуме при посредничестве членов Общественной палаты республики. Они стартовали в обед в пятницу.

В конце дня Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента, постановил назначить повторные выборы.

И, если действующий президент признает это решение, то ситуация на время успокоится. Но не факт, что признает. Хаджимба через вице-президента Аслана Барцица уже заявил, что опротестует решение суда.

След "ДНР" и что говорят в РФ

Одним из инициаторов этого протеста стал Ахра Авидзба, известный, как "Абхаз", воевавший в Донецке на стороне "ДНР" против Украины. Он был командиром так называемой "интербригады "Пятнашка".

В видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети, "Абхаз" призвал поддержать протест против узурпации власти, которая происходит республике. Он был в числе митингующих по делу о расстреле в центре Сухума 22 ноября 2019 года.

Тогда погибли Алхас Авидзба (двоюродный брат "Абхаза") и Астамур Шамба. При этом ряд СМИ называют погибших криминальными авторитетами.

На фото Ахра Авидзба

В Администрации президента Абхазии произошедшее назвали попыткой госпереворота. Высказались и в России, которая, как известно, де-факто контролирует непризнанную республику.

В МИДе назвали события внутренним делом Абхазии, а в посольстве России ограничились довольно обтекаемым заявлением.

"Триггером данных событий сейчас стало судебное разбирательство по кассационной жалобе экс-кандидата в президенты оппозиционной партии "Амцахара". Так как история эта затягивается с учетом того, что уже до этого было несколько заседаний с нулевым результатом для оппозиции. И сегодня было очередное заседание. Видимо, у оппозиции просто заканчивается терпение и люди таким способом выражают свое недовольство. Что касается безопасности для наших граждан, туристов, которые там, в Абхазии, сейчас не сезон, соответственно, там туристов почти нет", - заявили в российском посольстве.

Что означают протесты в Абхазии

Абхазия - частично признанная республика Закавказья. Она существует при поддержке России - как и "ДНР" с "ЛНР". Абхазы, кстати, официально признали"республики" Донбасса.

Отметим, что обе партии - "Амцахара" и "Единая Абхазия" - стоят на одной и той же идеологической платформе и обе являются сторонниками пророссийской политики.

То есть волнения в республике не связаны с ее статусом и не призваны вывести ее из зоны влияния РФ.

Как сообщил российский Telegram-канал "Незыгарь", люди из окружения президента Хаджимба утверждают, что "переворот" в Сухуме организовали бывший соратник Суркова Инал Ардзинба и экс-кандидат в президенты Квициния.

По данным канала, что в последнее время у Ардзинба был серьезный конфликт с помощником Путина Владиславом Сурковым и секретарем СНБО РФ Николаем Патрушевым. Ардзинба - представитель одного из влиятельных кланов в республике.

Утверждают, что за его спиной стоят глава "Ростеха" Сергей Чемезов, высокопоставленные военные и сотрудники спецслужб. Кроме того, Ардзинба пользуется поддержкой РПЦ и главы МИД Сергея Лаврова. При этом эксперты считают, что у Хаджимба ограничен маневр действий - у него мало сторонников. Кроме того, любая силовая зачистка оппозиции приведет к гражданскому конфликту.

Также "Незыгарь" располагает сведениями, что Инал Ардзинба может возглавить правительство Абхазии в случае избрания президентом Квициния.

С 2014 по 2018 год Ардзинба - сотрудник Суркова в администрации президента РФ. С 2014 года занимается вопросами взаимодействия с Украиной и "ЛДНР". Являлся куратором "Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины". СБУ обвиняет его в том, что он пытался организовать в Одессе "Бессарабскую республику". В 2018 году Инал Ардзинба, как считается, покинул команду Суркова.

Отметим, что в Абхазии время от времени происходят политические волнения и свои мини-майданы. В 2014 году, например, в результате одного из них и пришел к власти нынешний президент Хаджимба.

По наиболее распространенной версии это является следствием войны между собой различных абхаских кланов, которые в этой борьбе заручаются поддержкой той или иной "башни Кремля".

Тем временем, известный сторонник "ДНР" россиянин Александр Жучковский, комментирует ситуацию в своем телеграм-канале под забавным углом: "ДНР нужно навести порядок в Абхазии. Пора расширяться. Должны же и мы кого-то оккупировать. Будет у нас своя маленькая колония, курорты. Пушилин, введи войска".