Тегеран заявил, что не отказывался от возможной передачи черных ящиков компании Boeing и что сообщения СМИ об этом не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба ведомства.

Абедзаде раскритиковал вчерашнюю информацию об отказе Ирана передавать черные ящики и сотрудничать с США и Boeing. Он также назвал эти данные ложными, а информацию в СМИ - ошибкой журналистов.

Ранее Абедзаде представил в Тегеране результаты предварительного расследования катастрофы. Иранская следственная группа предложила всем государствам, признанным бенефициарами Чикагской конвенции, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов.

Напомним,что самолет МАУ рейса Тегеран - Киев упал вскоре после взлета 8 января. Погибли все, кто были на борту - 176 человек.

"Страна" писала о том, что Украина запретила полеты своих самолетов не только над Ираном, но и над Ираком.

Также мы сообщали, что крушение самолета МАУ в Иране привело к удешевлению акций "Боинга".