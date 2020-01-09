После крушения самолета МАУ, на борту которого были в том числе пассажиры из Афганистана и Швеции, президент Владимир Зеленский провел телефонные беседы с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и президентом Афганистана Мохаммадом Ашраф Гани. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Владимир Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких погибших.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал Зеленский шведскому премьеру и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Со своей стороны Стефан Левен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Также Зеленский отметил, что Украина обязательно предоставит всю информацию о результатах расследования власти Афганистана.

Напомним, пассажирский самолет МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди погибли. Это 176 человек. Среди них граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великой Британии.

Ранее "Страна" писала о том, что Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения самолета МАУ.

Также мы сообщали, что украинские эксперты ночью прибыли в Тегеран и уже приступили к расследованию причин крушения.