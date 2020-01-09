В МВФ объяснили укрепление гривны пересылкой средств от украинцев на заработках, рекордными урожаями и повышением спроса на национальные облигации. Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгман в интервью "Эспрессо".

По его словам, главный фактор, который к этому привел, определить трудно. "Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за рубежом. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в тоже время цены украинского импорта - на тот же газ - уменьшились", - сообщил Люнгман.

Он отметил, что последние два года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс. "И так, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги", - добавил представитель МВФ.

Он отметил, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого страдают экспортеры, для которых падает выручка.

Как сообщала "Страна", ранее министр экономики Милованов заявил, что не может угадать курс доллара на этот год.

Напомним, на первых межбанковских торгах года украинская гривна укрепилась к доллару.