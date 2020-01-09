В Кривом Роге нетрезвая женщина за рулем авто совершила смертельный наезд на двоих пешеходов, после чего бросила машину и скрылась с места происшествия. Об этом сообщается на сайте ГУНП в Днепропетровской области.

Уточняется, что ДТП произошло в среду, 8 января, в 19:45 на улице Каткова.

"Как было установлено, за рулем автомобиля "Ауди" находилась 31-летняя местная жительница. После совершения дорожно-транспортного происшествия она оставила автомобиль и скрылась с места ДТП. Пострадавшие - женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщили в полиции, даму-водителя уже задержали. ПО факту ДТП, в котором погибли два человека, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что под Днепром в двойном ДТП с автобусом 14 человек пострадали и один - погиб.

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