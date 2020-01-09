Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против главы СБУ Ивана Баканова относительно злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений. Об этом сообщает ресурс "Українські Новини" со ссылкой на данные бюро.

"Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю - прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве", - сказано в сообщении от НАБУ.

Скан: ukranews.com

Скан: ukranews.com

Ранее в суд поступила жалоба от гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 256 (содействие ОПГ), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 3 ст. 382 (невыполнение решения суда), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и другие противоправные факты.

Таким образом, НАБУ открыло дело по указанному заявлению и будет расследовать возможные злоупотребления главы СБУ.

Ранее "Страна" сообщали о том, что в сети появились фото отдыха главы СБУ Баканова в Куршевеле.

Также мы писали, что Баканов сообщил, чем займется СБУ после реформирования ведомства.