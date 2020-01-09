Ветеран АТО из Винницы Александр Грамарчук наладил производство мясных консервов и продает их в социальных сетях под названием "Сепар в сметане".

Согласно созданной Грамарчуком странице в Facebook, речь идет о мясных консервах, на которые он клеит этикетки с уникальным дизайном и названием продукта: например, "Сепар в сметане". Также в ассортименте ветерана банки тушенки под названием "Сепар в масле", "Снегирь православный" ("с мощами Кобзона" - уточняется на этикетке) и "Сепар луганский" ("выдержанный").

На этикетке на черно-красном (цвета флага националистов) фоне красуется в белом кругу знак, отдаленно напоминающий свастику.

"Это не прикол. Кто еще не успел заказать - спешите. Тяжелые времена впереди, а тушняк хранится 4 года", - говорится под одним из постов.

Судя по всему в ассортименте есть и соусы под названием "Hell Daddy" в вариантах "Смерть врагам" и "Пылающая задница".

Также предлагаются и томатные консервы с надписями "Не забудем, не простим", "Память дидов" и "Бессмертный полк".

Стоимость одной банки мясного продукта производства ветерана составляет 120 гривен. В состав входит свинина. Предприниматель отправляет товар всем желающим по Новой почте из Винницы после полной оплаты.

На главном баннере и в рекламном видео в группе "Сепара в сметане" фигурирует некий улыбающийся мужчина в кожаной куртке, сидящий возле пирамиды из консервных банок.

Фото: Facebook/Сєпар в сметані

Отметим, что фото консервов с провокационным названием быстро разошлись по сети. Некоторые пользователи задаются вопросом - как можно говорить о примирении между гражданами Украины, если проводится такое "расчеловечивание" части из них и при этом правоохранительные органы никак на происходящее не реагируют.

Как стало известно "Стране", Грамарчук на последних выборах в Раду баллотировался как раз в Винницкой области (город Ладижин и территория вокруг него) от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". На них он проиграл, заняв в своем округе лишь 5 место с результатом 4,83%.

Александр Грамарчук во время предвыборной кампании в Раду-2019

Скриншот: сайт ЦИК Украины