9 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку Прямого канала по жалобе некой гражданки Касьяненко на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского. Об этом информирует портал detector.media.

Так, по словам заместителя председателя совета Ольги Герасимюк, Нацсовет получил обращение гражданки Касьяненко с жалобами на ведущего Прямого канала Сергея Пояркова, который оскорбляет честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского, членов его семьи, граждан Украины, отдельных этносов, употребляет нецензурную брань. Мониторинг Нацсовета зафиксировал эти сюжеты. Теперь проверка должна установить, было ли нарушение законодательства.

О каком именно выпуске программы Сергея Пояркова говорится, члены Нацсовета не уточнили. Вероятно, речь идет о выпуске программы "Поярков News" от 27 декабря 2019, в котором ведущий назвал Владимира Зеленского "маленьким чмом", "криворожским сцыкунчиком", а его отца назвал тупым.

Видео: Youtube/ Телеканал Прямий

В свою очередь член Нацсовета Сергей Костинский напомнил об одном подобном случае с оскорблением чести и достоинства президента Петра Порошенко: "В июне 2017 было активное политическое противостояние, массовые мероприятия в правительственном квартале. И в это время в эфире телеканала ZIK вышла передача с участием снайперки Ольги Терещенко, которая в эфире токшоу исполнила песню "Шоколадная задница". На тот момент у нас была дискуссия, нужно назначать проверку по этому поводу. Мы решили, что нет, потому что не наша задача рассматривать политические вопросы, и мы ограничились предписанием. Я буду пользоваться нашей практикой, мы никого не адвокатируем, не защищаем".

На слова Костинского Ольга Герасимюк ответила, что "на нашем рынке время подать сигнал о недопустимости многих вещей». Она видит в вопросе не только политические мотивы, а и нарушение всех этических стандартов профессии: "Речь идет не только о президенте Украины. Есть признаки оскорбления, которое наносится всей стране, негативно влияет на создание ее имиджа в международных сообществах, также оскорбительно звучит подобная лексика на ТВ для граждан страны. Речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой принимали участие другие гости и поддерживали такую ​​риторику. Ведущий точно не имеет права подавать такой пример в информационном пространстве. Я считаю, что надо провести проверку и подумать, что делать с другими каналами, которые пренебрегают стандартами профессии".

В результате из семи присутствующих членов Нацсовета пятеро поддержали назначение Прямом канала проверки: Ольга Герасимюк, Юрий Зиневич, Олег Черныш, Александр Ильяшенко и Максим Оноприенко. Воздержались Сергей Костинский и Ульяна Фещук.

Ранее "Страна" писала о том, зачем Поярков хамил Зеленскому и его отцу на канале Порошенко.

Также мы сообщали, что на телеканалах "Прямой" и "5-й" показали новогоднее обращение Порошенко раньше, чем Зеленского.