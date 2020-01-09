Канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили катастрофу украинского самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба премьера Канады.

Как сообщается, Трамп и Трюдо также поговорили о ситуации в Ираке и последующих шагах в Иране.

"Президент Трамп выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Два лидера обсудили необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии", - говорится в заявлении.

Также лидеры США и Канады договорились поддерживать связь и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для продвижения безопасности и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что премьер Трюдо потребовал у Ирана подключить Канаду к расследованию крушения МАУ.

Также мы писали, что в СНБО рассматривают версию поражения самолета МАУ российской ракетой и теракт на борту.