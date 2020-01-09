Сегодня, 9 января, около 12:00 по киевскому времени, протестующие начали штурм администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Об этом информирует издание РИА Новости.

Сообщается, что к этому моменту митингующие уже выломали дверь и пытаются ворваться внутрь административного здания. Протестующие выбили окно рядом с дверью и пытаются проникнуть через него. По последней информации на площади присутствует около 500 человек, включая представителей силовых структур.



Видео: Telegram/ РИА Новости



Одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, который ранее требовал отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

С конца 2010 года грузинский регион Абхазия находится под контролем самопровозглашенной Республики при военной поддержке России. В прошлом году 8 августа исполнилось 10 лет с начала войны Грузии с Южной Осетией и Россией. Результатом конфликта стало признание российскими властями Южной Осетии и Абхазии как государств отдельных от Грузии государств. "Страна" писала о том, как этот конфликт изменил судьбы Грузии и Украины.

Напомним, что ранее Украина и еще 14 стран не признали выборы в самопровозглашенной Абхазской Республике.