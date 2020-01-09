В городе Борисполь выпущенная из арбалета стрела насквозь пробила ладонь сотруднице управления образования городского совета. Об этом на своей странице в соцсети сообщил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок. По его словам, выстрел вполне мог оказаться смертельным, если бы попал не в руку. Он был такой силы, что стрела пробила ладонь насквозь и врезалась в автомобиль.

"Все спрашиваете кто пострадал от стрельбы из арбалета, и нужна ли помощь, выяснили - это наша сотрудница управления образования Нина Ковадло, слава Богу, что он отвел ту стрелу от нее, могло быть горе, стрела пробила ладоней руки насквозь и врезалась в автомобиль ", - написал Годунок.

Инцидент произошел вечером 8 января на улице Владимира Момота, недалеко от дома, в котором живет пострадавшая женщина.

"Выстрел, с большой вероятностью, был осуществлен из дома напротив Владимира Момота, 40", - добавил Годунок.

По данным издания "Это Борисполь", было слышно крик, а потом глухой удар и звук автомобильной сигнализации. А вскоре во дворе увидели женщину с окровавленной рукой. Ей начали оказывать первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и полицию.

Фото: facebook.com

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