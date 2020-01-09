В Украине начали муссировать тему "российского следа" в деле упавшего в Иране "Боинга"

В СНБО не исключили, что украинский самолет могла сбить российская зенитная ракета с ЗРК "Тор". И, хотя рассматривается не только эта версия, но именно она, конечно, будет самой обсуждаемой. В силу своей скандальности.

Конечно, ничего исключать нельзя - да и ПВО Ирана используют это российское вооружение. Однако пока у этой версии нет даже приблизительных оснований. А ее первоисточником служат не подтвержденные заявления в соцсетях.

Разумеется, следствие от этого не ускорится. А вот политическая обстановка в Украине и за ее пределами будет накаляться из-за муссирования скандальной версии. Что весьма похоже на практику времен Порошенко, когда в любых резонансных ЧП еще до выводов следствия находили руку Кремля.

В истории с "Боингом" налицо явная попытка задать определенный тон расследованию, оказав давление на украинскую власть. Ведь если комиссия установит, что самолет не был сбит ракетой и Киев это признает - Зеленского тут же обвинят в "зраде".

"Страна" разбиралась в теме.

Первая версия - российская ракета. Заявление СНБО

Секретарь этого ведомства Алексей Данилов озвучил четыре версии падения самолета, которые разрабатывает украинское следствие. Удар по "Боингу" российской ракетой он поставил на первое место. Что уже говорит о многом.

"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; Столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; Разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; Взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014-го года в воздушном пространстве Украины", - заявил Данилов.

Он также заявил, что украинские эксперты намерены в Иране искать обломки российской ракеты "Тор".

Характерна и отсылка Данилова к малазийскому "Боингу", который сбили над Донбассом - с упоминанием российских военных.

Интересно, что секретарь СНБО при упоминании российской ракеты ссылается на "информацию из интернета". Разберемся, что это за информация.

Откуда взялось фото ракеты

Те, кто обсуждает в соцсетях фото носовой части ракеты, ссылаются на Твиттер пользователя Ashkan Monfared.

Он опубликовал фотографию и подписал ее так: "Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом жителя. У самолета есть что-нибудь подобное? Разве это не ракета?"

Это с высокой долей вероятности ракета российского ЗРК "Тор", который стоит на вооружении Ирана.

Откуда у пользователя эта фотография - не уточняется. Пользователи в комментариях попросили его опубликовать метаданные фото, чтобы посмотреть, где оно снято. В ответ автор твита заявил, что попросил у своих источников в Иране оригинал снимка, но пока его не получил.

Судя по описанию аккаунта и его фото в Твиттере, Ashkan Monfared - житель США. В его Facebook говорится, что этот человек живет в городе Сан-Хосе (Калифорния). Однако ни в одной его социальной сети нет ни одного личного фото, кроме заставочного.

После многочисленных вопросов пользователей Ашкан ответил им, что фото было сделано людьми в Иране, которые ему и прислали снимок. "Надеюсь иметь больше фотографий", - заявил он.

То есть очевидно, что источник информации о ракете - мягко говоря странный. По фото непонятно, где и когда оно сделано. Да и аккаунт человека, который опубликовал снимок, пока похож на бота. Это не какая-то известная личность - журналист, блогер, активист - а явный "ноунейм".

Что рождает вопросы к украинскому Совбезу, который первой версией ставит информацию, основанную на непонятной фотографии в соцсетях.

Даже основатель Bellingcat Элиотт Хиггинс заявил, что у фото нет геолокации, поэтому к нему надо относиться с осторожностью.

Впрочем, сам же Хиггинс репостит еще одно фото носовой части ракеты, снятое уже с иного ракурса. Правда, тут же уточняет, что это тоже непроверенная информация.

Другие пользователи Твиттера показали место, где предположительно может лежать часть ракеты. Его можно опознать по колее.

Хотя, разумеется, это ничего не доказывает - ничто не мешало изготовить фейк, найдя похожую колею.

Другие намеки на ракету

Впрочем, мысль о том, что самолет сбили, могла возникнуть и после просмотра фотографий упавшего "Боинга". На них видны странные отверстия.

После публикации этих фото в Украине и начали разгонять историю о том, что самолет обстреляли.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич не исключает, что дырки на фюзеляже действительно могли быть следствием обстрела. Однако он считает, что эти следы могли оставить и детали самого самолета.

"Элементами конструкции, способными пробить насквозь другие фрагменты, могут быть в первую очередь лопатки турбины, отрывающиеся от разрушающегося ротора горячей части двигателя. Турбина работающего двигателя вращается с очень большой скоростью, поэтому оторвавшаяся лопатка имеют большую скорость и достаточную массу, чтобы прибить обшивку близлежащих фрагментов конструкции (крыла и фюзеляжа).

Но сначала она должна вылететь из самого двигателя, пробив его обечайку. И на фотографиях двигателя мы именно это и видим - рваные сквозные отверстия, сделанные (смотрите на загиб краев) изнутри. Если дальше на пути этих разлетающихся в разные стороны лопаток турбины встречаются другие фрагменты конструкции, то в них лопатки оставят примерно такие же (по размеру и конфигурации) отверстия, но уже с рваными краями, загнутыми внутрь (воздействие извне).

Как отличить отверстие от лопатки от входной пробоины, оставленной поражающим элементом ракетной боеголовки? Размером - ракетный осколок имеет размер в пределах 6-12 мм, в то время как лопатка турбины - это несколько сантиметров минимум, и она оставляет более рваные края пробоины. Вот почему так важны качественные фотографии, а еще лучше - визуальный осмотр обломков самолета", - пишет Лукашевич.

Также сторонники "ракетной" версии приводят сообшение сайта "Таврийские вести". Издание, со ссылкой на свои анонимные источники, сообщает, что Екатерина Статник, которая была бортпроводницей на рейсе PS 752 Тегеран-Киев, успела позвонить родным в Новую Каховку и сказать, что самолет обстреляли, после чего связь оборвалась.

В тоже время, до сих пор нет никаких официальных подтверждений данной информации (самого факта звонка и сообщения об обстреле).

Первые результаты расследования. Что говорят Иран и западные спецслужбы

Единственная на данный момент более-менее официальная информация о причинах трагедии была опубликована Тегераном. Организация гражданской авиации Ирана выставила предварительный отчет расшифровки "черных ящиков".

Приводим основные пункты этого отчета.

1. Черные ящики с записями полета, а также из кабины пилотов повредились во время пожара, поэтому часть их утеряна.

2. Пилоты ничего не сообщали по радио насчет нештатных ситуаций.

3. Самолет после взлета начал терять высоту и попытался вернуться в аэропорт: сначала "Боинг" летел на запад, а потом свернул направо и хотел развернуться.

4. У катастрофы есть очевидцы - экипаж другого самолета, который в то же время летел над Тегераном. По их словам, украинский Boeing загорелся еще в воздухе.

5. Причины падения самолета в отчете не указываются.

То есть иранское следствие ни о каких ракетах или подозрительных вспышках вокруг самолета не заявляет.

Кроме того, есть заявления представителей западных спецслужб агентству "Рейтерс", которые опровергают версию о ракетной атаке.

"Пять источников в службах безопасности - трое американцев, один европеец и один канадец, которые попросили не называть их имен, - сообщили, что первоначальная оценка западных спецслужб иная. Самолет пострадал из-за технической неисправности и не был сбит ракетой. Канадский источник сказал, что имелись свидетельства перегрева одного из реактивных двигателей", - пишет "Рейтерс".

В тоже время, в Украине тема с "российской ракетой" раскручивается чрезвычайно активно, несмотря на призывы Зеленского воздержаться от спекуляций на версиях катастрофы.

В чем цель подобных заявлений?

"Фактор давления на Зеленского"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва считает, что историю с ракетой раскручивают с двумя целями.

"Второй день раскручивается версия о том, что украинский самолёт был сбит иранскими ПВО.

Естественно, сейчас, до получения выводов следственной комиссии, ни одну из версий отбрасывать нельзя.

Но пока прямых свидетельств попадания ракеты нет. Нет видео, например, на котором видно как ракета летит к самолету.

При этом Зеленский призвал всех не спекулировать на версиях до выводов специалистов.

Но тема раскручивается все активнее. Сегодня уже она трансформировалось в "российскую ракету", как одну из версий, которую рассматривает СНБО.

И само по себе это, конечно же, не пройдёт бесследно.

1. Муссирование версии о "российской ракете" станет фактором давления на Зеленского до первых итогов расследования и фактором его дискредитации после обнародования итогов расследования если оно не подтвердит факта попадания ракеты и украинская сторона это признает. В это, националисты, понятное дело не поверят и обвинят Зе в то, что он "слил" расследование. В общем, сама по себе раскрутка этой версии - форма давления на украинскую власть, чтоб та отказалась признавать (или хотя бы поставила под сомнения) итоги расследования, если они не подтвердят ракетный удар.

2. Тема "иранцы российской ракетой сбили украинский самолёт", если она выйдет на мировой уровень и получит подтверждение неких "независимых расследователей", может стать фактором новой эскалации на Ближнем Востоке, что, возможно, и является главной целью раскрутки данной темы.

Поэтому в этой ситуации стоит быть осторожными в оценках и, до результатов расследования, воздержаться от спекуляций, которыми сейчас занимаются понятные силы с понятными целями".