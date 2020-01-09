В результате аварии с пассажирским автобусом в Иране, где вчера потерпел крушение самолет МАУ, погибли не менее 20 человек, еще 24 пострадали.

Об этом информирует издание Al Jazеera.

По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере, 20 человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии на автобусе в Иране. Известно, что автобус направлялся в Гонбад из Тегерана. Гонбад находится примерно в 500 км к северо-востоку от Тегерана, недалеко от границы с Туркменистаном.

Изображение, размещенное в социальных сетях, показало, что автобус лежал на обочине, с разбитыми окнами, на обочине дороги.

Скриншот: Twitter/ @ilnanews

Тегеранская газета Shargh Daily цитирует официальные источники в иранской полиции, которые утверждают, что авария была вызвана дефектом тормозной системы автомобиля.

Напомним, что в один день с крушением самолета МАУ Boeing 737-800 в Иране произошли два землетрясения возле АЭС.

Также "Страна" писала, что вчера власти Ирана выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, в которых размещены войска США. А сегодня американские власти попытаются ограничить полномочия Трампа в войне с Ираном.