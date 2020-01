В Хозяйственном суде Киева постановлением от 2 января открыли производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-миноритарного акционера Приватбанка (Киев) Александра Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству из-за национализации банка. Об этом сообщает Finbalance.

Как отмечается, аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры Приватбанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Министерство финансов Украины и государственный Приватбанк.

По материалам суда, экс-топ-менеджеры Приватбанка оспаривают в том числе процедуру bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации финучреждения, а затем были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%).

Напомним, в 2017-2018 годах бывшие миноритарные акционеры Приватбанка обращались в Печерский районный суд города Киева с исками к государству, но суд отказал в рассмотрении соответствующих исковых заявлений, сославшись на то, что такие споры должны решаться в судах хозяйственной юрисдикции.

Вместе с тем, в декабре 2019 года в Хозсуд города Киева с исками к Приватбанку и Минфину города Киева обратились несколько компаний, средства которых также попали под bail-in. Среди них: ООО "Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн", ООО "Сонго", ООО "ФК "Финилон"", ООО "Реватис", ООО "Партнер-Экспи", ООО "Паритет", ООО "КС Групп", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Hetterington Group LTD, Birgminton Investing Inс, Veliona Trading LTD, Saviento Investments LTD,

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску экс-владельца Игоря Коломойского отменил решение о национализации Приватбанка.

В данный момент Шестой апелляционных админсуд, который 19 декабря 2019 года приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда, ждет решения Большой палаты Верховного суда по делу семьи Суркисов, по которому объявлен перерыв до 31 января 2020 года.

Дело по иску Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций Приватбанка, который рассматривается в Хозсуде Киева, будет возобновлено после решения Шестого апелляционного админсуда.

Ранее стали известно, что Приватбанк по итогам девяти месяцев 2019 года является самым прибыльным украинским банком с показателем 27,43 млрд грн. Он также лидирует по размеру общих активов – 525,74 млрд грн. За ним следуют еще два госбанка: Ощадбанк – 274,61 млрд грн, Укрэксимбанк – 205,44 млрд грн.

Также мы писали, что Коломойский уверен, что вернет себе Приватбанк.